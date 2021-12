Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma, parla a Dazn dopo la partita vinta contro l'Atalanta: "Abbiamo fatto ciò che il mister ci chiedeva, di restare compatti e ripartire in contropiede. Siamo forti, siamo questi e non quelli del match contro l'Inter e abbiamo portato a casa i tre punti. Sono molto contento al di là del gol, abbiamo vinto contro una diretta concorrente per il quarto posto e dobbiamo continuare così".



DEDICA SPECIALE? - "Al mio amico Alessandro e alla mia famiglia. Oggi è un giorno brutto per loro e spero che questo gol e questa vittoria gli abbiano strappato un sorriso".