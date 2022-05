Nicolò Zaniolo è intervenuto a Dazn prima di Roma-Bologna: "Stiamo bene fisicamente e psicologicamente, sappiamo che non sarà facile. Pensiamo al Bologna e poi testa a giovedì".



OBIETTIVO QUINTO POSTO - "Il Bologna è in salute, però noi siamo qua per vincere e portare a casa i tre punti, poi pensiamo a giovedì".