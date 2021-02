Nuovi aggiornamenti sui tempi di recupero di Nicolò Zaniolo. Ieri è tornato per la prima volta ad allenarsi con il pallone - seppur in maniera individuale - sui campi del centro sportivo di Trigoria. Intorno al 15-20 marzo ci sarà un nuovo controllo con il professor Fink: se tutto andrà bene, il chirurgo darà il via libera a Zaniolo per tornare a lavorare in gruppo. Corsa, scatti di direzione, pallone e sorrisi per Zaniolo, Ma quando è previsto il ritorno in campo di Zaniolo? Secondo Sky Sport, l’obiettivo comune a tutti è quello di non forzare i tempi evitando di bruciare le tappe per correre altri rischi: se a metà marzo arriverà l’ok a lavorare in gruppo, allora è possibile ipotizzare un suo ritorno tra i convocati a metà aprile, quando mancheranno 4-5 partite di campionato nelle quali si capirà molto sulla condizione di Zaniolo e la possibilità di prendere parte al prossimo campionato Europeo.