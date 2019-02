La casella acquisti registra un implacabile "zero". Nonostante le richieste di dicembre di Di Francesco che parlava di "mercato inevitbile" o delle promesse di Monchi. Nessun acquisto quindi, e non era mai successo nell'era americana. Per risalire a questo dato bisogna tornare al gennaio 2011, l'ultimo anno di gestione Rosella Sensi. Ma in quel caso c'era anche il veto di Unicredit che stava per cedere il pacchetto Roma alla cordata Usa.