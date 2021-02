nel ko contro lo Spezia: impalpabile in attacco, con l'inquietante dato relativo ai tiri in porta (0) che riporta alla memoria l'infausto precedente dell'agosto 2019, nell'esordio sulla panchina rossonera di Giampaolo,e nella giornata di sofferenza del reparto arretrato al gran completo è spiccata laFinito anche nel recente passato nel mirino della critica - ricordate l'errore di marcatura su Dybala in occasione del primo gol della Juventus? - il capitano rossonero- "Non siamo stati concentrati, soprattutto all'inizio., speriamo di dimenticarci di questa sconfitta", ha dichiarato Romagnoli a più riprese, confermando le sensazioni che non erano sfuggite anche agli osservatori meno attenti.degli ultimi anni. Ecco perché nemmeno l'arrivo di Tomori a gennaio ha definitivamente colmato una delle lacune ravvisate nei mesi scorsi da Maldini e Massara., accompagnate da qualche acciacco di troppo negli ultimi mesi,(in scadenza nel 2022 e con una trattativa per il rinnovo tutta da imbastire con Raiola)per affrontare i molteplici impegni di una stagione con la sufficient tranquillità. Ecco perché, che il Chelsea valuta oggi non meno di 30 milioni,pronti per l'immediato ma con un occhio al futuro. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, gli osservatori rossoneri hanno seguito con grande attenzione la partita di Ligue 1 tra Reims e Lens:sui gioielli della formazione sang et or, i due centrali difensivie l'argentino(oltre al centrocampista Doucoure).