Alessio Romagnoli, capitano del Milan, parla a Dazn dopo il pareggio in casa della Juventus: "Non siamo stati bravissimi all'inizio, poi però siamo stati bravi a reagire. Ora pensiamo al Venezia. Sappiamo che ad Anfield potevamo fare meglio, oggi siamo stati bravi a rifarci. Poi abbiamo fatto una grande partita. Il mio minutaggio? Io cerco di dare il massimo e di mettere in difficoltà il mister, poi fa lui le scelte. E' il Milan più forte in cui ho giocato? Sicuramente è uno dei Milan più forti da quando sono qui, da 7 anni a questa parte. Il campionato è lungo, ci godiamo il momento e rimaniamo concentrati. Continuiamo così".