Alessio Romagnoli e Mino Raiola a cena assieme a Milano. Secondo quanto riporta Sky Sport, il difensore e capitano del Milan ha incontrato in serata il suo agente, per fare il punto verosimilmente sul proprio futuro. Un appuntamento che potrebbe essere il preludio a quello previsto nei prossimi giorni con la dirigenza rossonera per discutere del rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022.