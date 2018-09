Alessio Romagnoli ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro l'Empoli: “Sono deluso e arrabbiato come me stesso. Mi prendo le responsabilità, non doveva succedere e senza quell’errore sarebbe finita diversamente. Mi scuso con i tifosi del Milan e con tutti. Ci rifaremo. Potevamo chiuderla prima perché in serie A, appena sbagli la paghi. Senza il mio errore sarebbe potuta essere un’altra gara. Adesso dobbiamo pensare a vincere a Sassuolo. Ci manca un po’ di cattiveria davanti e anche dietro. Era importante non prendere gol e ci eravamo riusciti. La strada però è quella giusta, dobbiamo continuare a lavorare e i risultati arriveranno”.