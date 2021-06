. Anche se, avendo soldi,, se non si perderà per strada, distratto dai mille tentacoli del pallone. Però il Gallo Belotti lo prenderei subito, se non altro. Chiaro, poi, al termine della quale Cairo fissò una clausola rescissoria da cento milioni, rifiutando poi un'offerta italiana più o meno della metà.La Roma avrebbe offerto una quindicina di milioni,. Io spero che finisca con il Gallo a Trigoria, maglia tra le mani, foto di rito e l'immancabile, triste domanda: «Quanto è importante essere arrivato a Roma...».Sul piano tecnico però, sarebbe una gran mossa. E anche dal punto di vista dell'immagine,, anzi. Infine, sappiamo quanto lui e Ciro siano amici, con tanti di assidua frequentazione familiare, uno spunto evidentemente molto bello dal punto di vista dellaNel frattempo, mi piace troppo come ogni alzata di sopracciglio di Mou diventi un fenomeno mediatico, social e web, trascinato dal lungo countdown scandito dalla voglia, sua e nostra, di averlo qui a Roma.E ora speriamo che porti giocatori tosti e di temperamento. I rumors su certi nomi hanno fatto impennare il fascino della Roma che verrà, sempre che a questi seguano i fatti, ovvio. Però già quelli bastano per riempire di bollicine queste lunghe giornate con vista su Euro 2020.