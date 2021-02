Prendo in prestito un calcolo del caro amico Ugo Trani che, su Il Messaggero scrive:”.Di più: quest'anno neanche una vittoria e. Quel “la Roma resta se stessa” dice molte, moltissime cose. E disegna limiti che a questo punto sembrano invalicabili. Cioè pare quasi che la Roma abbia raggiunto una solida identità, detto però come un limite – quello degli scontri diretti – e non come prospettiva. Perché la monotonia con la quale certe cose si ripetono a questo punto non può che essere identificata come uno sbarramento nella ipotetica crescita della squadra. Limiti che non si possono non ascrivere all'allenatore.Un po' quel che accade al Napoli dove, con esagerata sincerità, Gattuso racconta come lo scatto in avanti dei suoi dal punto di vista della personalità sia una sua precisa responsabilità. Dice, in sostanza, Gattuso: “Se la squadra non gira dal punto di vista della cattiveria, della concentrazione, della mentalità è colpa mia”.Anche io come molti, avvolto da sincero e caratteriale ottimismo, ho letto nelle vittorie convincenti della Roma con le 'piccole' – drammatico e antico tallone d'Achille nel momento decisivo della stagione - un segno di maturità. Mi sono illuso e sospinto anche oltre il logico nello slancio di quell'ottimismo. Ho pensato che si potesse accarezzare chissà cosa. E invece, ora è evidente, quelle vittorie erano sì belle, sì preziose, ma anche la griffe di un limite che non sembra correggibile. Poi ci sono gli errori tattici. Quelli con la Lazio, giusto per ricordare un recente dolore.Ho sostenuto e difeso Fonseca perché lo ritengo un buon tecnico ma se è vero che i limiti di una squadra sono lo specchio del suo allenatore, allora c'è poco altro da aggiungere. Perchè alla fine, aldilà di convinzioni e presunte certezze, sono i risultati che contano. Si dirà ma la Roma è quarta. Vero e il Napoli nella bufera è quinto a tre punti dalla Roma con una partita da recuperare. Sono i segni di un campionato che non ha un padrone, talmente appiattito verso il basso da convincere più d'un presidente di avere una grande squadra e un grande allenatore. E non è un caso che in tempi diversi, Pirlo, Fonseca, Gattuso, lo stesso Conte siano finiti sulla brace., guardando in particolare a Lazio e Atalanta ma, come ho detto prima, sono caratterialmente ottimista ed è pur vero che a Torino mancavano giocatori importanti. Magari mi sbaglio. Magari è stato solo questo. Magari.