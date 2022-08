C'era una volta una Roma per la quale, pur in visibilio per classe, forza e pedigree dei calciatori, si palpitava un gran bel po' quando si affrontava la questione deiche spacciato per difensivista, s'era messo in testa di far giocare tutti insieme, non solo– centravanti zemaniano così duttile dal riuscire a trasformarsi in terzino o quasi... -, ma anche, l'uomo che si rivelerà decisivo nella dura lotta scudetto. In realtà, Montella fu relegato, con, al ruolo di ricambio extralusso, situazione che nell'uno né l'altro tolleravano evidentemente, ma certo non è un caso che proprio questi due firmarono la rimonta a Torino con la Juve da 0-2 a 2-2 che alla fine fu decisiva per la conquista del titolo. Questo per dire che abbondanza e dualismo se hai 'los huevos' – e Capello e Mou da questo punto di vista non si battono - per poterli gestire, possono diventare una manna dal cielo.Ora, lo dico, lo sottolineo e lo ripeto: non si può neanche lontanamente paragonare quella Roma di fenomeni con questa Roma. Sarebbe illogico e ingiusto. Però, nell'amichevole con lo Shakthar,. Succederà, certo, ma pensare ad una Roma 'definitiva' con(lui un gigante: se è quello visto l'altra sera Mou è a cavallo...) edietro a tre dei quattro 'Fab' – e se arriva anche Belotti ci sarà da divertirsi là davanti - con turnover e rotazione è, forse, cosa buona e giusta.. Però è del tutto evidente come la squadra sia al top della convinzione e dell'entusiasmo.Dettaglio: l'altra sera tra veli, tocchi e slanci di altruismo, si è visto quanto questo gruppo sia sano. Per arrivare dove? A mio parere, ci sono squadre più forti della Roma, certamente. Le milanesi, la Juve. Però la Roma adesso ha non pochi giocatori che possono fare la differenza e ha Mou.