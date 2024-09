Romamania: De Rossi è già in crisi e la società dov'è? La profezia di Totti rischia di avverarsi

Redazione Calciomercato

, prestazioni discontinue e deludenti, tanti presunti protagonisti sotto tono, un allenatore smarrito, una società che lo lascia solo.la peggiore partenza da 14 anni a questa parte e tutte le componenti sono chiamate ad assumersi le rispettive responsabilità.. In mezzo un’estate gestita senza una vera pianificazione dal club, con un responsabile dell’area tecnica arrivato dalla Francia in ritardo e senza la necessaria esperienza, un mercato pieno di spese ma pure di(da Dybala a Zalewski), con alcuni ruoli rimasti colpevolmente scoperti: in rosa non c’è un terzino destro affidabile e non c’è una valida alternativa a. L’infortunio diaggiunge tormenti nella testa di un allenatore che in pochi mesi ha perso gran parte della carica positiva con cui era tornato a Trigoria.

che aveva accompagnato il suo esordio, permettendogli di cancellare in poche partite la nostalgia di molti per. L’allenatore sembra aver smarrito un’idea chiara della Roma che vorrebbe, costretto a cambiarla e ricambiarla senza ancora trovare una vera base su cui insistere e lavorare. Una squadra che è ancora in piena costruzione senza avere il tempo per farlo,

È giusto rinunciare completamente avista la condizione degli altri attaccanti? Interrogativi che probabilmente non sarebbero scattati se la Roma non si fosse suicidata nell’ultimo assalto del Genoa a Marassi e se, magari, Giua fosse stato aiutato dalla Var a correggere i suoi errori. Ma nascondere i problemi non è mai una soluzione.La Roma è l’unica squadra italiana in cui l’allenatore è l’unico a parlare, prima e dopo le partite. A ritrovarsi a spiegare perché un giocatore è stato messo fuori rosa. A dover decidere se sia il caso o meno di parlare di arbitri. Su Zalewski, per la prima volta, De Rossi ha iniziato a tutelarsi rigirando la domanda ai dirigenti.