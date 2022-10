, soprattutto perchè poi in questi casi, la penna finisce per immergersi nell'inchiostro del fanciullesco entusiasmo, tralasciando segnali e spunti interessanti sui quali ragionare. Dunque, sul fatto che, lo sapevamo, ma certo. A proposito, leggo sulla Gazzetta che Inzaghi – considerando il ritorno di Lukaku - avrebbe spinto per tenersi Correa e non prendere così Dybala, anche se Zhang aveva detto sì. Gli ci mancava pure questa, al 'poro Simone', con Dybala che vola e il Tucu che s'è visto poco e niente da quando è approdato all'Inter.Ma non è di questo che voglio parlare ora. Piuttosto,della squadra. La squadra aveva già evidenziato in alcune occasioni di soffrire lo sbilanciamento offensivo, con il risultato di mandare in apnea i centrocampisti di turno deputati più degli altri al lavoro di contenimento., ma si è arrivati ad un reset dell'assetto generale che ha dato maggior equilibrio. D'altra parte, se l'azzardo di giocare un po' sbilanciati non paga - come accaduto - sotto porta, allora, contro l'Inter a Milano e dopo il ko interno con l'Atalanta. Proseguirà su questa strada? Vediamo. Anche perchè pensare a un Tammy panchinaro, o a Zaniolo prezioso ricambio, giusto per fare un paio di esempi, non è semplicissimo. Magari, in certe partite Mou userà tutti e quattro i 'Fab', soprattutto in casa, mae vedrete che Mourinho la frequenterà ancora.