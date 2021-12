, che fa il suo esordio a Bergamo e, diamine, che esordio! No, non sono impazzito e insisto: questo è stato l'esordio della Roma di Mou. Della SUA Roma. Se poi sia stato un volo di farfalla o un potente decollo lo scopriremo solo seguendo.Nel loro sguardo fiammeggiante. Nei duelli scintillanti di Tammy e Nic Zaniolo, nei recuperi e nelle discese di Karsdorp, nella voglia di sacrificarsi di Micky. E, soprattutto,E non solo perchè ha praticamente azzerato Zapata.Chris ha dato forza e coraggio ai compagni di reparto, ora meno inclini alla sbavatura. Ha dato sicurezza al centrocampo e, fatto non banale, va pure a fare gol, cosa che gli riesce bene e che mette in mostra contro la squadra che più di tutte va d'assalto con i centrali. Mamma quanto c'è mancato Chris! Neanche ce ne rendiamo conto, in effetti.Los huevos, direbbe il Cholo Simeone. A Bergamo s'è vista un'altra Roma aldilà del risultato. Una Roma che fa 4 gol con il 29% di possesso palla. Una Roma che in altri tempi e fino a qualche settimana fa, si sarebbe probabilmente liquefatta dopo l'autogol di Cristante.E cioè la forza e la voglia e la bramosia di andare a far male lassù, dove Tammy e Nic eppoi Shomu, si aggiravano come affamati squali di barriera.In un colpo solo, è scomparsa la Roma brutta, noiosa, inconcludente e fragile che ho visto fin qui, tranne rare eccezioni. Ripeto: solo seguendo le prossime gare, con la Samp e dopo la sosta, capiremo se è stata solo l'illusione di un pomeriggio fantastico, un volo di farfalla, o il potente decollo di una Roma nuova.PsChapeau.