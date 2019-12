Sono sempre più convinto che la Roma, dopo anni di pellegrinaggio attorno alla panchina, abbia trovato l'allenatore giusto. Anche se poi, ce n'è uno che secondo me non è considerato come dovrebbe, Rudi Garcia, unico allenatore della grama era pallottiana a far sognare veramente i tifosi lassù, in zona scudetto, anche se solo per qualche mese. Lo ricordo bene quel periodo. Successivo al traumatico 26 maggio per tutto l'ambiente giallorosso - e inutile aggiungere altro, ogni romanista sa bene di cosa sto scrivendo - che di fatto aveva azzerato ogni cosa. Obiettivi, morale, orgoglio, senso di appartenenza a un qualcosa che pareva non esserci più. Garcia quella situazione la prese dper il bavero della giacca. Sembrava un capitano della Legione Straniera in missione, nella giungla dei disastri romanisti. Ricordo ancora quando si impuntò per avere Gervinho. Vinse una piccola battaglia per portarlo qui. E Gervinho fu uno dei migliori giocatori del campionato in quella stagione. La Roma di Garcia fu valida antagonista della Juventus, anche se solo per qualche mese. La rosa era corta, gli infortuni di qualche big pesarono, però che grande stagione, con un Benatia straripante, Gervinho e Strootman, giusto per citarne alcuni.



Ecco, la Roma di Fonseca, dal punto di vista della solidità e della attuale convinzione della squadra, in qualche modo mi ricorda quella 'legionaria' di Garcia. Ripeto: nulla c'entra dal punto di vista tattico, ma complessivamente me la ricorda, anche se in questo caso, non è e non può essere antagonista di Inter e Juve. La vittoria di Firenze e le quattro pugnalate a un eroe trigoriano poi esonerato, Montella, rappresentano l'ennesima conferma di una squadra che ha trovato equilibrio, gioco, gol ma certamente migliorabile sul mercato. Logico: per la Roma come per chiunque altro vale la regola della finestra di gennaio: o trovi quello che ti fa migliorare, o meglio restare così. Con una eccezione: serve come la benzina alla Ferrari, un attaccante che faccia rifiatare Dzeko. Che si recuperi Kalinic o se ne prenda un altro, fa lo stesso. Ma serve con estrema urgenza, perchè nessuno dimentica quell'Inter-Roma con zero tiri in porta, proprio quando Edin è stato costretto a dare forfait. Buon Natale.