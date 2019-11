Compratelo. Comprate subito Chris Smalling. Mettetevi seduti e finché non si arriva all'accordo, non vi alzate da quel tavolino. Io mi auguro, caldamente, che le cose vadano così. Spero che la volontà del giocatore svelata da Fonseca («Vuole restare qui») abbia il suo peso e faccia rima con quella del club. Anche se trattare con lo United semplice non è. Sono qui a chiedermi se quella formata da lui e Mancini possa diventare (essere?) la coppia centrale più forte della Roma americana.



Premetto: non mi faccio incantare dai gol del match col Brescia, figuriamoci, sarebbe banale e parecchio superficialotto. Semmai, faccio il ragionamento contrario e cioè come mai servano due gol dei difensori per battere una squadra chiaramente inferiore alla Roma e senza che nel primo tempo ci sia stato un tiro in porta. D'altra parte, se Fonseca s'è arrabbiato di brutto dopo i primi 45 minuti, un motivo ci sarà no? Tornando a Mancini-Smalling, che per motivi contingenti hanno giocato spesso insieme, sì, ma non nei ruoli specifici per i noti motivi, va detto che i margini di miglioramento e il feeling di coppia sono ancora tutti da verificare.



Certamente, però, i presupposti per affiancare e forse superare la coppia Castan-Benatia, che io ritengo la più forte della Roma a stelle strisce, ci sono eccome. Sì lo so, sto dimenticando Marquinhos. Per lui menzion d'onore, perchè parliamo di un centrale pazzesco. Però a Roma non ha avuto il tempo di sviluppare il proprio rendimento in una coppia centrale stabile. Lo ha fatto al Psg, ma questa è una storia che interessa poco.



In questo gioco delle coppie, metto anche Fazio-Manolas nel loro momento migliore, senza dubbio, però i centrali della Roma attuale complessivamente mi sembrano più forti e più completi. In particolare è Mancini a impressionare, un doppiolavorista eccellente, brillantissimo, in grado di difendere a livelli altissimi e poi, magari, inventare un assist come quello che ha piazzato nel secondo tempo contro il Brescia per Dzeko.



Ecco perché bisogna comprarlo. Comprare subito Smalling. Restando seduti a quel tavolino fino ad accordo raggiunto.