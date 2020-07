, il personaggio immaginato da Walter Tevis per il suo romanzo-capolavoro pubblicato nel 1963:. La licenza pallonara ci porta alla rivisitazione piú scontata dell'alieno che piomba tra noi per salvare i suoi simili. Dunque,Perché intorno a lui, ancora una volta abile nel cambiare le cose quando il pericolo del crollo era tangibile, ne succedono di ogni.. La prima perché l'ex ds Petrachi ha fatto causa al club dopo essere stato brutalmente messo alla porta. Licenziato. Non entro nel merito, ma resta il fatto che. Senza contare che in una situazione di mercato assai complessa sia in entrata che in uscita,. Poi, come se non bastasse, i top manager giallorossi – da Fienga a Baldissoni - dovranno presentarsi in procura federale per aver violato le norme anti-Covid (il distanziamento) nella trasferta di Napoli. E anche qui.all'acquirente per dare il via, si spera al piú presto, alla ricostruzione post-pallottiana. Chiaro che, considerando la quasi totale assenza di obiettivi in campionato,. Ok, c'é l'Europa League che puó ancora trasformarsi in una meravigliosa avventura, ma da qui a quell'agosto che speriamo sia piú lungo possibile, ce n'é di strada da fare. Nel film tratto dal romanzo di Tevis, il protagonista é David Bowie che certo nulla ha a che vedere con Paulo Fonseca, se non nell'ostinata volontá di salvare la sua gente a prescindere dalle difficoltá., speriamo in un club finalmente solido, con un presidente-presente, nel quale poter lavorare con serenitá. Quel club che la Roma s'é illusa di poter diventare, non é e non puó essere, soprattutto in questo difficile momento.