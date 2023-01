Una vittoria importante, solida, costruita ancora una volta su quel giocatore unico che è. Che lui fosse l'uomo che fa la differenza lo si sapeva. E non solo per i risultati o la qualità in zona offensiva, ma anche per i suoi compagni, intesi come singoli., ad esempio, perchè Paulo is back. Avere accanto Dybala significa aumentare le possibilità di vittoria ma anche di risorgere. E questo sta succedendo con Abraham, tornato ai suoi livelli dopo aver vissuto mesi e mesi da comparsa o poco più.Le vittorie aiutano a dimenticare e in un certo senso, il– ci mancava no? - assorbe un bel po' di interesse della platea romanista, anche se poi, passando per le parole di Mou a quelle di Tiago Pinto la situazione sembra essere più chiara del previsto. E cioè:. Di sicuro, Mou si sentirà tradito, considerando che è in piena corsa Champions anche per le questioni juventine e certo avere uno Zaniolo in più non avrebbe guastato. Però parliamo di un giocatore cheRicordo anni fa, un'intervista che feci a uno dei giocatori più intelligenti con il quale mi sia capitato di chiacchierare,. Un gran professionista, pure con il suo ben caratterino eh, ma lucido e concentrato sugli obiettivi comuni e personali. Mi spiegava, parlando di un suo compagno di allora che chiedeva la luna al club senza aver dimostrato in proporzione, come nel calcio chi chiede senza dimostrare faccia poca strada. «Il calcio – mi disse - alla fine è un mondo semplice basato su fatti e risultati:. In mezzo però, devi vincere». Brutalmente sintetico. Poi, parlando della differenza tra calciatori forti, fuoriclasse e coloro che credono di esserlo tra eccessi, bizze e capricci – lui era alla Roma all'epoca – mi disse: «».La testa. La testa è tutto.. Di sicuro rispetto allo spensierato e sorridente giovanotto che studiava da grande giocatore, quello attuale è cupo, nervoso, probabilmente sospinto da convinzioni sulle sue qualità che ha soltanto lui e il suo entourage. Nel match contro lo Spezia – e non è un caso che abbia segnato il suo sostituto, El Shaarawy –, un solista molto concentrato su sé stesso e poco sul ben di squadra. Mou dice che resterà qui e l'impressione è che così potrebbe andare a finire per mancanza di acquirenti. E se così fosse, per Zaniolo sarebbe un segnale crudo e inequivocabile, sul quale riflettere: