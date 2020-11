che si chiuderà con un pareggio. Gol di Bertoni su assist magnifico dieppoi pareggio su autogol. E' la Roma di Sven Goran Eriksson e i tifosi delle. Il calcio dell'andiamo allo stadio cinque ore prima per prendere il posto, con lo zainetto, le bibite e il panino fatto in casa. Dei tamburi in curva. Delle interviste ai giocatori in accappatoio negli spogliatoi. Dei giornalisti Rai, tipo il Maestro Galeazzi, che mettevano il braccio attorno al collo al calciatore e gli piazzavano il microfono davanti. Provate a immaginare oggi, un qualsiasi collega di Sky, che ne so, Nosotti, che zampetta svelto sull'erba e mette un braccio intorno al collo di Ibra.... Parcheggio sotto al piazzale della Farnesina e poi, con mio fratello Luca, 14enne e più piccolo di me di nove anni, ci incamminiamo verso la Curva Sud che sta esattamente dall'altra parte rispetto a dove eravamo noi. C'è ancora poca gente in giro. Passiamo alle spalle del Palazzo H, il Coni, la casa dello sport degli italiani. Non vediamo l'ora di goderci quello che, all'epoca, si chiamava il Derby del Sole., fisioterapista (all'epoca si diceva: massaggiatore...) del Napoli. Diego ha il pallone tra i piedi e, a una decina di metri abbondanti da quella piccola porta fa una cosa difficile anche da spiegare.. Sembra schiacciarla verso il basso con l'interno collo sinistro in modo da farle prendere improvvisamente vita.di quella porticina bianca e nera colata di ruggine. Io e Luca ci sediamo sui gradoni dello Stadio dei Marmi. E guardiamo Maradona ipnotizzati, riprendere la palla e farlo ancora. E ancora. E ancora. Eravamo a pochi metri di distanza. Lui, concentratissimo, ci degna appena di uno sguardo., un metafora e simbolo di un'epoca straordinaria per Napoli e il calcio italiano. Sì perché, appena spostato sulla destra e a circa 11 metri da Tacconi, riesce a scavalcare la barriera _ certo piazzata non a distanza regolamentare, basta riguardare le immagini... _ e mandare la palla nel sette, con Tacconi che si schianta sul palo . Quel gol ridefinirà le regole dell'architettura del pallone e delle sue traiettorie. E darà certezza del fatto che ciò che sembra impossibile prima o poi diventerà possibile.