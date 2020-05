. Ora, leggo di un interessamento di sceicchi, cioè di un principe saudita che potrebbe finalmente prendere il posto del bostoniano. Anzi, 'del' principe saudita:. Quello che in molti definiscono 'il controverso miliardario arabo'. In effetti, il soggetto è parecchio chiacchierato e, a prescindere dal dollaro (Friedkin) o dal petroldollaro (Er principe: non Giannini, ma saudita) a noi interessa che la Roma torni ad essere un club scintillante. Il più possibile. Non l'opaca versione delle ultime stagioni. E certo lo sceiccame fa sognare eccome. Penso al Manchester City. Penso al Psg. Poi c'è chi mi dice:. Ero ebbro di gioia per loro, essendo un fan di Zlatan '...zzoguardi' Ibrahimovic. Figuratevi (ri)vivere momenti così. Come quello dell'arrivo di Batistuta. E di tanti altri fenomeni che hanno giocato nella Roma, le volte in cui è stata Grande. Davvero Grande.. Però, Newcastle ha meno abitanti di Ferrara. E quando ne ho parlato con un saggio romanista d'altri tempi m'ha detto: "Niucassell? E che robba è? Ma ndo sta?". Gli racconto del mito di St. James' Park e tutto il resto e mi risponde: "Ho capito ma la città è grossa come Trastevere...", Ok, però hanno vinto quattro Premier e sei Coppe d'Inghilterra, se vai a vedere.