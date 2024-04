Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Udinese-Roma in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Udinese-Roma 0-0: Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi.: Svilar; Huijsen, Llorente, N'Dicka; Zalewski, Cristante, Paredes, Angeliño; Baldanzi, Aouar; Lukaku. All. De Rossi.: Pairetto di TorinoDoppia rincorsa. Salvezza per l'Udinese, Champions per una Roma reduce da due derby vinti: quello in campionato con la Lazio e quello europeo col Milan.. I giallorossi, anche in vista del ritorno dei quarti contro i rossoneri, sono orientati verso un abbondante turn over contro un’Udinese che nell'ultimo turno ha messo paura all'Inter e ha voglia di togliersi il prima possibile dalla lotta per non retrocedere.