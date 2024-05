Romamania: speso un miliardo per niente, tocca a De Rossi ricostruire, senza le star al tramonto

Getyimages

, dopo la fine del quarto campionato su quattro della sua gestione senza lo straccio di una qualificazione alla Champions League.nella storia del club. Eppure i piazzamenti in campionato finora dicono un settimo posto e tre sesti consecutivi. Una pericolosa assuefazione alla mediocrità.arrivò quinto al secondo anno di gestione (ma ne ha attesi otto per vincere lo scudetto),ha chiuso al secondo posto la sua terza stagione e poi è rimasto sempre sul podio per i quattro anni successivi. Friedkin, invece, ha visto qualificarsi alla Champions tre volte il Napoli, due volte l’Atalanta, una la Lazio, una il Bologna e mai la sua Roma.e alla vigilia di una coppa che diventerà ancora più ricca e amplierà le distanza da chi resta fuori dal giro.

, con le restrizioni causate dalla pandemia a rendere tutto più lento e complesso.di questi quattro anni che ha portato un trofeo e un’altra finale,, coppa nazionale compresa. Passi per le difficoltà di gestire il puntuale tracollo del terzo anno di Mourinho, il cambio in corsa, i soliti infortuni, il calendario folle di quest’anno. Masu cosa è stato sbagliato e in che modo impostare qualcosa di nuovo., innanzitutto.

. Dovranno farlo con un budget ridotto, collaborazione e tante buone idee. Servono giocatori funzionali, in salute, affamati.si riempiono gli aeroporti d’estate ma si finisce al massimo sesti. Un verdetto ormai definitivo.