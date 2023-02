C'è un meme, causticamente ironico, che corre veloce da un cellulare all'altro qui a Roma, con un Gene Wilder sorridente e attento che evidentemente sta rivolgendosi a Zaniolo e dice:Con tutto il rispetto per il campionato turco, azzeccatissimo nella sua essenza e straordinariamente sintetico nel disegnare la vicenda.E, mentre gira un audio sulla rete attribuito all'ex ct della Nazionale Under 21 Luigi Di Biagio – se non è lui l'imitatore è da Oscar.... - che certo non esprime giudizi positivi sul giocatore, annotiamo anchedg messo a durissima prova dal comportamento dell'ormai ex giocatore della Roma: "Se ti cercano solo Bourmnemouth e Galatasaray, o sei scarso o qualcosa non va". Punto.Infine,quasi a testimoniare come il feeling di spogliatoio fosse precipitato in un crepaccio. Senza dimenticare il danno di mercato:Paradossalmente,Tutto questo, mentre. Che le sirene siano di Premier o no,e il settlement agreement sottoscritto a settembre - possa indurlo a partire (oltre che il richiamo di un vecchio amore, il Chelsea) è tangibile e temutissima. Diceva, Mou, alla vigilia della finale di Tirana: “Ho accettato un profilo di progetto e questo progetto è di tre anni. Vediamo dopo quale sarà il profilo di progetto dopo questi tre anni. Penso di rimanere qui questi tre anni, non sto pensando e nemmeno cercando di partire prima di questi tre anni. E poi si vedrà la direzione di questo progetto. Tante volte i progetti si avvicinano di più a quello che si pensa, a volte si allontanano, ma il calcio è soprattutto oggi e al massimo domani. Domani voglio stare qui. La prossima stagione voglio stare qui”.Meno di un anno dopo,Io tendo ad essere ottimista in questi casi, nel senso che fino ad ora i Friedkin hanno dimostrato – e molto – come all'ormai tradizionale silenzio corrispondano invece fatti molto, molto densi: dall'ingaggio di Mou a quello di Dybala. Certo, trattenere Paulo e blindare Smalling saranno alcune delle carte decisive da giocare in vista del futuro con Mourinho.