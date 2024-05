Romania, i pre-convocati per Euro 2024: sei 'italiani' più un ex

Lasi prepara a EURO 2024. Il commissario tecnicoha annunciato la lista dei, elenco che sarà poi scremato fino ad arrivare a 26 come previsto dai regolamenti UEFA.Nell'elenco figurano sei giocatori che militano in Italia tra Serie A e Serie B:del Palermo,del Pisa,dell'Empoli,del Parma edel Bari.A loro si aggiunge anche, ex Juventus e Genoa oggi al Tottenham.La Romania, prima degli Europei, disputerà due amichevoli contro Bulgaria (4 giugno) e Liechtenstein (7 giugno).

: Florin Nita (Gaziantep), Horatiu Moldovan (Atletico Madrid), Stefan Tarnovanu (FCSB), Razvan Sava (Cluj);: Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Radu Dragusin (Tottenham), Bogdan Racovitsan (Rakow), Adrian Rus (Pafos), Ionut Nedelcearu (Palermo), Andrei Burca (Al-Ahli), Vasile Mogos (Cluj), Nicusor Bancu (Universitea Craiova);: Deian Sorescu (Gaziantep), Marius Marin (Pisa), Alexandru Cicaldau (Konyaspor), Razvan Marin (Empoli), Nicolae Stanciu (Damac) , Dennis Man (Parma), Valentin Mihaila (Parma), Yanis Hagi (Alaves), Constantin Grameni (Farul), Darius Olaru (FCSB), Adrian Sut (FCSB), Florinel Coman (FCSB); –

: Denis Dragus (Gaziantep), George Puscas (Bari), Denis Alibec (Al-Mu’ayyad), Daniel Birligea (Cluj).