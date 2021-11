Mirel Radoi, commissario tecnico della Romania, parla di Ciprian Tatarusanu, portiere del Milan, protagonista nel derby con un rigore parato a Lautaro Martinez: “Ho provato a parlare anche con Stefan Radu, ma lui non ha voluto riconsiderare la decisione presa tanti anni prima. Ho cercato di far cambiare idea a Tata, ma lui non voleva. Sono felice per lui, ma allo stesso tempo anche arrabbiato, perché sono un tifoso dell'Inter. Ho visto la partita con tanti milanisti intorno, e io tifo Inter. Sono comunque felice per lui".