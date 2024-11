AFP via Getty Images

Romania-Kosovo sospesa nel finale: cori pro Serbia, parapiglia tra campo e spalti

Man, Mihaila e Marin da una parte, Rrahmani, Vojvoda e l'ex Lazio Muriqi dall'altra. Romania-Kosovo sapeva di Serie A, ma non solo i 90 minuti della gara di Nations League (Lega C) non hanno portato gol; il gioco è stato interrotto e poi definitivamente sospeso al terzo minuto di recupero per via di disordini in campo e sugli spalti.



COSA È SUCCESSO - A seguito di un battibecco in area ospite tra Alibec e Rrahmani, dai tifosi rumeni sono arrivati cori inneggianti alla Serbia e insulti razzisti nei confronti dei kosovari, segnati da anni di guerra per l'indipendenza. Gli animi si sono scaldati al punto tale che l'arbitro ha trovato che non ci fossero gli estremi per terminare l'incontro.