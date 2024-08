Romania, torna Lucescu 38 anni dopo: è il nuovo ct

AFP via Getty Images

non si ferma e a 79 si imbarca in una nuova avventura, che è un ritorno al passato: 38 anni dopo,Dopo la separazione conin seguito a Euro 2024, la nazionale rumena ha deciso di affidarsi a Lucescu, che nella passata stagione ha allenato la Dinamo Kiev.Un "ritorno a casa" per Lucescu, che ha allenato anche in Italia (): ha già allenato la Romania a cavallo tra il 1981 e il 1986.

COMUNICATO ROMANIA - La Federcalcio rumena annuncia la nomina di Mircea Lucescu come allenatore della nazionale di calcio rumena.Dopo una pausa durata 38 anni, Lucescu torna alla guida della nazionale, firmando un contratto della durata di due anni, con l'obiettivo principale di qualificare la squadra per il Campionato del Mondo nel 2026.Mircea Lucescu, uno degli allenatori più titolati e rispettati in Europa, ha una carriera straordinaria che dura da più di quattro decenni. Dopo aver gettato le basi di una carriera di successo come giocatore, Lucescu è passato all'allenatore, dove ha ottenuto risultati notevoli. Ha iniziato ad allenare nel 1979, guidando per la prima volta la nazionale rumena nel periodo 1981-1986. Durante questo periodo riuscì a portare la Romania agli Europei del 1984, nel girone con Italia, Svezia, Cecoslovacchia e Cipro.

Nel corso della sua carriera, Lucescu ha allenato squadre prestigiose in Europa come Inter, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, Beşiktaş, Zenit San Pietroburgo e Dinamo Kyiv, accumulando oltre 30 trofei nazionali e internazionali, che hanno trasformato il suo nome Mircea Lucescu in un simbolo di eccellenza in calcio europeo."Sono un prodotto al 100% del calcio rumeno. Ho molta fiducia in questa generazione di giocatori. E' un gruppo di giocatori che può crescere molto. La prestazione fatta all'Europeo in Germania dà loro il diritto di credere nel proprio potenziale, di poter arrivare anche al Mondiale. Solo una cosa mi ha portato ad unirmi alla Nazionale: il mio amore per il calcio, il mio obbligo verso il calcio rumeno", ha detto il nuovo selezionatore Mircea Lucescu.

"Siamo estremamente felici di essere riusciti a convincere il signor Lucescu a tornare alla guida della nazionale, in un momento così importante per il calcio rumeno. Abbiamo ritenuto che in questo momento sia necessario disporre di un allenatore di grande esperienza, capace di portare la 'Soul Generation' ad un livello superiore. Mircea Lucescu è la persona giusta per raggiungere questo obiettivo. Con lui sulla panchina tecnica, crediamo che la nostra squadra potrà raggiungere il suo massimo potenziale e scrivere una nuova pagina di gloria nella storia del calcio rumeno", ha dichiarato Răzvan Burleanu, presidente della Federcalcio rumena.

La nomina di Mircea Lucescu rappresenta un nuovo capitolo per la Nazionale e la FRF è convinta che, sotto la sua guida, la Romania potrà raggiungere l'obiettivo della qualificazione al Mondiale nel 2026, offrendo allo stesso tempo ai tifosi rumeni nuovi momenti di orgoglio e successo.