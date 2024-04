Romario torna in campo a 58 anni: giocherà con suo figlio nella seconda divisione brasiliana

Non è mai troppo tardi per tornare in campo. Si sa, le leggende non finiscono mai e così succede che, uno dei centravanti più forti della storia del Brasile, decide improvvisamente diE non per una partita qualsiasi tra amici, bensì per disputare un vero e proprio campionato professionistico, con in dosso la maglia della sua squadra del cuore.Romario si rimetterà dunque gli scarpini e lo farà per disputare la, con i colori dell'- squadra di Rio de Janeiro - di cui da quest'anno è. Non disputerà certamente tutto il campionato, ma sarà comunque presente per diverse sfide, valide per la Serie B brasiliana. Da sottolineare che Romario percepirà il salario minimo, che donerà al club.

A rendere ancora più curioso questo ritorno in campo, il fatto che Romario, attaccante di 30 anni. Ad annunciare la decisione è lo stesso fenomeno brasiliano, che attraverso i propri social dichiara: "non disputerò l'intero campionato ma farò solo qualche partita con quella che è la mia squadra del cuore. Inoltre realizzerò un sogno: giocare con mio figlio". Appuntamento per il, data in cui scatterà ufficialmente il campionato.