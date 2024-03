Romero: 'Al Milan difficile trovare spazio. Luis Alberto come un padre. 'Nuovo Messi'? Non ha mai pesato'

Da '' a promessa per, ora l'Almeria per rilanciarsi.si racconta in una lunga intervista a Relevo, nella quale parte proprio dal paragone ingombrante con la Pulce: "Non mi ha mai pesato questa etichetta. E' sempre bello quando ti paragonano a un giocatore come Leo Messi, che è il migliore al mondo. E' molto bello, però a me piace fare le cose per me stesso, che mi ricordino come Luka Romero".- "Per come è andata la partita, mi sarei tenuto il secondo gol. Dopo la gara ho ricevuto molti messaggi da familiari e amici. Non ho dormito fino a tardi per la tensione. Ero molto felice per tutta la mia famiglia. Sono venuto all'Almeria perché volevo sentirmi importante, divertirmi e soprattutto giocare".

- "Vivo con i miei genitori. Mio fratello gemello è a Maiorca per studiare, ma i miei genitori sono con me ad Almeria. Sono un ragazzo molto orientato alla famiglia e mi piace essere circondato dai miei".- "Quando ho sentito il colpo ho cominciato ad avere le vertigini. Non sapevo dove fossi. Il mio corpo si è fermato per lo shock, non potevo muovermi. Per fortuna è stato solo uno spavento".- "Quando sono arrivato non sapevo molto bene la lingua. C'erano compagni che mi hanno accolto molto bene. Patric, Pepe Reina, Pedro...era come se fosse mio padre. Ero sempre con lui e mi invitava a casa sua. Mi sono sentito molto a mio agio con tutti loro".

- "Il Milan è un club in cui è molto difficile trovare spazio. Ci sono grandissimi giocatori e ogni anno la squadra diventa sempre più forte. Ho imparato tanto negli allenamenti, mi piace molto ascoltare e poi mettere in campo quello che ho imparato. Per continuare la mia crescita, però, avevo bisogno di partire per giocare con continuità".