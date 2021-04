"Forte, ma troppo aggressivo". Era spesso questa la descrizione che accompagnava Cristianfino alla scorsa estate. Le sue qualità erano chiare a tutti fin dal suo arrivo in Serie A. Anzi, c'è unain cui l'Italia si è accorta del difensore argentino, che il Genoa aveva acquistato dal Belgrano:. Quel giorno, all'Allianz Stadium, l'argentinoe impressionando tutti per la sua personalità.A rimanere colpiti, soprattutto i dirigenti bianconeri, che nell'estate 2019 decisero di acquistare Romero per 26 milioni di euro, lasciandolo in prestito in rossoblù per un'altra stagione. La scorsa estate, poi, dopo qualche settimana di allenamento alla Continassa, il trasferimento all'Atalanta, dove, con 244 recuperi fin qui (terzo calciatore assoluto del campionato), ePrestazioni che, ovviamente, hanno riacceso i riflettori del mercato su di lui. La palla, però, è in mano all'Atalanta, che lo ha accolto in. Per un massimo di 20 milioni totali, i nerazzurri possono così ritrovarsi in casa un gioiello, pronto a esplodere definitivamente e, magari, diventare l'ennesima grande plusvalenza degli ultimi anni. Con la, pronta a intervenire e riabbracciare Romero se tra un anno la società della famiglia Percassi decidesse di non esercitare la sua opzione.