. Spesso, nella sua carriera, Mauriziolo è stato dal punto di vista tattico. Negli ultimi tempi anche per quel che riguarda i suoi. Mesi in cui, da casa, l'allenatore sta riflettendo e valutando, convinto più che mai della sua scelta, comunicata qualche settimana dea anche alper ripartire con un nuovo progetto, senza accettare proposte in corsa durante quest'anno. L'OM ci aveva provato seriamente a inizio febbraio, dopo la burrascosa separazione con Villas Boas. Niente da fare, Sarri ha ringraziato ma declinato.L'allenatore ha infatti scelto di prendersi questo, dopo l'esonero dalla Juventus. Una stagione intera per osservare, aggiornarsi e prepararsi poi a tornare, più determinato che mai. Con i bianconeri che gli hanno pagato regolarmente lo stipendio previsto dal suo contratto biennale e presto dovranno versare a Sarri circao: nel contratto firmato dalle parti nell'estate 2019, infatti, era previsto chequesta somma.Una volta chiuso definitivamente il suo rapporto con il club del presidente Agnelli, sarà il momento di ripartire. Di lasciare la sua Figline Valdarno e tornare in campo, con un progetto chiaro, in cui Sarri possa essere centrale. Già. I viola hanno un posto speciale nel cuore dell'allenatore, visto che sono la squadra per cui faceva il tifo da bambino, e il presidente Commisso sarebbe entusiasta di affidare a lui il nuovo corso.clamoroso per come si era consumato il divorzio e per gli stracci volati al momento del suo passaggio dal Chelsea alla Juve. Con Gattuso destinato a dire addio, il presidente. Ancora qualche settimana di attesa e sarà il momento delle decisioni: il Maestro è pronto a tornare.