Dopo Federico Marchetti e Domenico Criscito il Genoa mette a segno un altro colpo a costo zero.



Ad arrivare in rossoblù da svincolato questa volta è Romulo, il centrocampista italobrasiliano che nelle prossime ore dovrebbe già essere in città per espletare il rituale delle visite mediche prima di mettere la firma sul nuovo contratto che lo legherà al Grifone.



31 anni, un paio di convocazioni con l'Italia alla spalle e un'esperienza con le maglie di Fiorentina e Juventus nel curriculum, Romulo arriva in Liguria grazie ad una clausola presente nel vincolo contrattuale che lo legava al Verona, suo ultimo club. Secondo quanto riferisce PianetaGenoa1893.net, l'accordo con la società scaligera prevedeva infatti che il centrocampista si sarebbe potuto svincolare alla fine della stagione appena trascorsa in caso di retrocessione in Serie B del sodalizio veneto. Ipotesi che essendosi realizzata ha dato il via libera alla partenza di Romulo a costo zero.