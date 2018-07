Il Genoa è stanco di aspettare Andrea Bertolacci.

Dopo settimane di ammiccamenti il club più antico d'Italia ha deciso di aver atteso abbastanza e per bocca del suo presidente ha emesso un vero e proprio ultimatum al centrocampista del Milan: "Deve capire che certe cose sono irripetibili - ha dichiarato Enrico Preziosi ieri sera a TeleNord - Se vuole tornare al Genoa lo deve dimostrare. Gli abbiamo offerto un quadriennale ma noi non siamo il Milan, non possiamo pagare certi stipendi".



Il nodo che blocca la trattativa, secondo il numero uno rossoblù, sarebbe quindi tutto nella volontà del giocatore di non accettare una riduzione degli emolumenti attualmente percepiti dalla società rossonera. Bertolacci ha ancora dodici mesi di contratto con il Milan e guadagna al momento 2,2 milioni di euro all'anno, una cifra ampiamente fuori dalla portata del Genoa che infatti ha proposto al ragazzo uno stipendio dimezzato ma spalmato sui prossimi quattro anni. Un'offerta che evidentemente non convince a pieno il 27enne romano, forse sicuro di poter strappare un contratto più vantaggioso.



Con gli arrivi definiti nelle ultime ore di Sandro, Mazzitelli e Romulo però il Grifone ha dato una bella sistemata al proprio centrocampo, dimostrando la volontà di voler rinnovare la fiducia a Bertolacci ma soltanto alle proprie condizioni.