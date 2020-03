Ancora in carcere in Paraguay, Ronaldinho rischia di partecipare al torneo della prigione. Avete presente Mean Machine, remake calcistico di Quella sporca ultima meta, in cui i carcerati affrontano in un partita di calcio (di football nella versione originale) i secondini, con Vinnie Jones superstar e Jason Statham in porta? Ecco, il fuoriclasse brasiliano può vivere quello che altri hanno interpretato.



Come scrive la Nacion, Carlos Gamarra, ex difensore dell’Inter, è andato a trovarlo ad Asuncion, dov’è recluso, insieme al fratello Roberto de Assis, per passaporti falsi, e Ronaldinho si è detto tranquillo, preoccupato solo per sua madre. E poi c’è il torneo di calcetto. All’ex Milan e Barcellona è stata confermata la custodia cautelare e per questo motivo potrà avere il diritto di partecipare al torneo. Nel quale, rivela il giornalista Ivan Leguizamòn, dovrà rispettare una regola: non potrà fare gol. Assist sì, ma gol no: accordo preso da Dinho con gli altri carcerati. 10 squadre, 200 giocatori. E un Pallone d’Oro.