Alla fine la Juventus ha battuto la Lazio facendo riposare Cristiano Ronaldo, che come riporta il Corriere dello Sport, nel 2021 non si è quasi mai fermato: “In effetti, CR7 non si è praticamente mai fermato nel 2021: ha giocato 16 gare sulle 17 disputate dai bianconeri, saltando la convocazione soltanto per la sfida dei quarti di coppa Italia contro la Spal. Un vero e proprio tour de force, visto che è stato sempre titolare tranne che contro il Genoa, sempre in coppa Italia. Un vero e proprio tour de force che ha fatto propendere Pirlo per un turno di riposo, almeno inizialmente, per ricaricare le batterie in vista del Porto. In coppa servirà una di quelle imprese di cui il portoghese è specialista, tanto che sarà necessario averlo al top.