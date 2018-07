È stato il lunedì di Cristiano Ronaldo. Il Marziano è arrivato a Torino e da oggi comincia ufficialmente la sua avventura nella Juventus e nel campionato italiano. L’arrivo di CR7 in Italia ha scatenato anche gli scommettitori, tante le proposte di scommesse con Ronaldo protagonista arrivate a Scommesse On Demand di Sisal Matchpoint che - si legge in una nota - per l’occasione ha aperto una sezione speciale dedicata interamente al Fenomeno. Si può scommettere non solo sulla prima giornata in Serie A di CR7, ma anche sui suoi numeri nell’intera stagione, sia in campionato che in Champions League.Per i bookmaker, l’esordio di CR7 con la maglia della Juventus sarà con il botto: la doppietta alla prima giornata è proposta a 3.50, per la tripletta si sale a 10.00. Il gol di testa è invece a 6.50, mentre una prodezza su punizione diretta vale 12.00. L’eventualità che vada in rete in entrambi i tempi è offerta a 6.00, ma si può puntare anche su un esordio in negativo, con l’espulsione alla prima giornata che però sembra difficile, a ben 25 volte la posta.Si va oltre la prima giornata e si punta, ad esempio, sull’Under/Over doppiette e triplette in stagione, e sulle presenze totali. Ma anche su quanti gol Ronaldo metterà a segno nel campionato, con il record di Higuain di 36 reti alla portata del Fenomeno. Se c’è uno che può battere il record del Pipita, è proprio Cristiano Ronaldo: le sue 37 reti nella prossima stagione di Serie A sono proposte a 3.70.Con Cristiano Ronaldo, la Juventus punta a vincere quella Champions League che da troppi anni manca a Torino. L’effetto CR7 è evidente anche nelle scommesse sulla vittoria della prossima Champions, con i bianconeri che hanno scalato varie posizioni portandosi a 6.50, secondi solo al Manchester City favorito a 6.00, e alla pari con il Barcellona del rivale Messi. Suggestiva l’opzione finale di Champions League con l’ex squadra del Fenomeno: l’ultimo atto Juventus – Real Madrid è un’ipotesi a 12.00. Alla portata c’è anche l’obiettivo Triplete in stagione, in netto calo dal 25.00 del prima Ronaldo, al 12.00 attuale.