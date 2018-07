Tifosi della #Juve già pazzi di #CristianoRonaldo: a Milano è partita la caccia alla maglietta #CR7 pic.twitter.com/cMxC6jMmcB — calciomercato.com (@cmdotcom) 11 luglio 2018

La Ronaldo-mania è ufficialmente iniziata. Il giorno dopo l'annuncio dell'arrivo del fuoriclasse portoghese alla Juventus,Coda lunghissima - e doppia - prima per aggiudicarsi la maglietta da gara e poi per farsela personalizzare con la scritta Ronaldo 7.grande sogno e obiettivo di tutto il popolo juventino. Una passione che ha travolto lo store, che vede in fila bambini, ragazzi, adulti e anche nonni. Nessuna dichiarazione ufficiale sulla quantità di maglie vendute ("Devi fare una richiesta alla società per un'intervista" ci hanno risposto i venditori), ma una grande certezza: