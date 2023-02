Siuuuuuum, per quattro volte. L'Al Nassr passeggia sull'Al Wehda in trasferta e Cristiano Ronaldo è autore di tutti e quattro i gol della partita, uno dei quali su rigore. Vittoria che vale il sorpasso sull'Al Shabab (una partita in più) e che tiene a distanza i rivali dell'Al Ittihad (una in meno), ma che soprattutto significa per il portoghese l'abbattimento di un muro irraggiungibile per chiunque altro.



500 E ROTTI - 503 gol in campionato, mettendo assieme tutti quelli in cui ha giocato. Fanno qualcosa come 25 gol e spiccioli all'anno in campionato in 20 anni di carriera, senza contare tutti quelli che ha segnato nelle coppe nazionali e internazionali. CR7, vuoi o non vuoi, continua a scrivere pagine di storia anche dal Medio Oriente...