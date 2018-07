Adios Real Madrid, per Cristiano Ronaldo ora c'è solo la Juventus: tra una settimana la stella portoghese inizierà ad allenarsi agli ordini di Allegri, intanto è tornato in Spagna dove, entro un paio di giorni, conta di chiudere tutti i conti rimasti in sospeso. Un'idea chiara in testa: cancellare ogni legame con la capitale spagnola e i blancos: secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport infatti, oltre a versare la seconda parte della multa al Fisco (3,5 milioni di euro), CR7 sta provvedendo a svuotare la tenuta a Pozuelo de Alarcon (valore 5,5 milioni) dove ha vissuto negli ultimi cinque anni e ha dato mandato di vendere l'albergo comprato e ristrutturato per un affare complessivo da 20 milioni.



REAL CANCELLATO - Il legame più forte da spezzare è quello con il Real e Ronaldo ha deciso: nessun contatto. Non prendendo parte alla tournée negli USA non affronterà le merengues nella International Champions Cup ma non solo, il portoghese ha infatti deciso di annullare la visita a Valdebebas per salutare gli ex compagni: tutto per non rischiare di incontrare Florentino Perez, reo, secondo CR7, di non averlo protetto dagli attacchi del Fisco spagnolo; i rapporti tra i due sono ormai a zero, con rancore da ambo le parti.



FEBBRE JUVE - Il Real è alle spalle, ora c'è solo la Juve e cresce la febbre per la prima uscita ufficiale in maglia bianconera, il 12 agosto a Villar Perosa contro una mista di Primavera e squadra B: già venduti i 5000 biglietti dell'impianto, previste misure di sicurezza speciali per contenere l'euforia dei tifosi, come la chiusura della zona con controlli serrati molto prima di arrivare al piccolo stadio. Adios Madrid, per Ronaldo ora è tempo di pensare alla Juve.