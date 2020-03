Cristiano Ronaldo si distingue anche nella lotta al coronavirus. Un gesto splendido quello rivelato dal quotidiano spagnolo Marca che ha annunciato la scelta di Cristiano per i malati di Coronavirus con una decisione davvero enorme: "Tutti gli hotel di proprietà di Cristiano dai prossimi giorni saranno trasformati in ospedali gratuiti per i malati di Coronavirus che hanno bisogno di un letto e di una struttura dove poter essere curati", annuncia Marca nel dettaglio. "Ronaldo pagherà di tasca propria anche i medici e chiunque lavorerà nelle strutture per renderli al più presto ospedali accessibili a tutti, aiutando così la sanità in Portogallo a reggere in questo momento difficile".