Si tratta di unAnche per questo la sua compagnaha voluto fargli un bel regalo per le feste. I due hanno immortalato il tutto con un video postato sui social diventato subito virale.Anzitutto l'ex Juve e Real è stato sottoposto a, poi uscito dalla sua villa ha trovato, infiocchettato, il suo cadeau:. Lanuova di zecca si va ad aggiungere al suo già folto garage e costa, un buon modo per festeggiare!