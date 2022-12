Cristiano Ronaldo sta vivendo il momento peggiore della sua carriera: fuori dal Mondiale in lacrime - il suo ultimo Mondiale - è senza squadra e le big europee gli hanno tutte sbattuto la porta in faccia. La gestione di CR7 da parte del ct del Portogallo Santos ha fatto infuriare la compagna del calciatore Georgina Rodriguez.



Secondo indiscrezioni arrivate dalla Spagna Georgina in passato avrebbe avuto una relazione con un altro personaggio noto. Si tratta del tronista Alberto Santana, famoso in patria per aver partecipato all'edizione spagnola di Temptation Island.