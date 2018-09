Nel bene o nel male Cristiano Ronaldo divide e la sua astinenza da gol condiziona anche i giudizi sul suo rendimento. La gara contro il Parma ha ancora una volta spaccato in due la critica con i voti delle pagelle che si dividono da un'insufficienza piena ad una promozione senza appelli.



Corriere della Sera 5: Ci prova in tutti i modi, ma nessuno è da CR7. Il digiuno continua.

Corriere dello Sport 5,5: Il problema non è solo il gol, è che si sta innervosendo, due tiri veri nello specchio della porta, uno per tempo, nonostante tutti si stiano adoperando per farlo segnare. Il suo nervosismo non è solo legato alla sconfitta d'immagine rimediata a Montecarlo, ma deve ricominciare a gestirsi senza questa ansia.

Gazzetta dello Sport 5,5: Impreciso nelle conclusioni e negli appoggi più semplici. Di bello resta nella memoria soltanto un colpo di testa in sospensione nel primo tempo. Troppo poco per uno come lui. Pare avere addosso la sindrome da prestazione, cerca il gol con troppa insistenza e alla fine, non lo trova.

Tuttosport 6,5: Si muove con intelligenza e lotta, poi nelle zone decisive i tocchi non sono sempre alla sua altezza. Però la sua è una prova corale di buona sostanza.