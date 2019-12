. Ali Turganbekov è un bambino del Kazakistan nato senza gambe, per questo non ha mai potuto coronare la sua passione e giocare a calcio. Divenuto un volto dell’Uefa, non era però mai riuscito a incontrare il suo idolo, per l’appunto Ronaldo. A Dubai invece c’è riuscito, come testimoniato dal video pubblicato sul proprio profilo Instagram da Khabib Nurmagomedov, lottatore UFC: “Ecco perché sei il migliore al mondo.”.