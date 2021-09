Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, parla dopo la vittoria in Champions contro il Villarreal: "Lo ha fatto tantissime volte. Ad esempio in Nazionale, contro l'Irlanda, un paio di settimane fa. Ha sbagliato il rigore all'inizio, poi non ha praticamente toccato palla però poi ha segnato una grande doppietta di testa negli ultimi minuti. È sempre stato così in tutta la sua carriera. Mentalmente fortissimo, sempre in partita. Oggi l'ho osservato tutta la giornata, il modo in cui si è preparato, quanto fosse concentrato. E all'unica occasione ha segnato".