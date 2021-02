, aveva trovato una squadra ricca di campioni all'apice della loro carriera e reduce da due finali di Champions (perse, ma raggiunte) nei quattro anni precedenti. Oltre al considerevole ingaggio che gli veniva garantito (31 milioni a stagione),, sperimentando al contempo un'esperienza in un nuovo campionato.Perché se è vero che la Juve ha vinto tanto in Italia anche con Ronaldo (due scudetti, due Supercoppe), e se è vero che dopo nove titoli di fila può essere anche fisiologico un eventuale anno senza la vittoria del tricolore,, che, come riferiscono i rumors sempre più insistenti provenienti dalla Spagna, avrebbe dato mandato al suo agente Jorge Mendes di trovargli una nuova squadra per il 2021-22, nonostante il contratto in scadenza con i bianconeri a giugno 2022.