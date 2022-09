Cristiano Ronaldo di nuovo allo Sporting? Non si placano le voci sul fuoriclasse del Manchester United e ad alimentarli ci ha pensato sua madre, Dolores Aveiro, a margine di un evento a Lisbona: "Non è successo quest'anno, vediamo se sarà il prossimo. Se Dio vorrà. Se non viene Ronaldo, verrà suo figlio, Cristianinho. Lo prometto. E' il suo successore. Se i desideri di una madre e di una nonna saranno esauditi, il prossimo futuro di uno dei suoi figli sarà allo Sporting".