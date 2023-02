BrandWatch, società britannica (con sede a Brighton) specializzata in “social listening” e monitoraggio dati in ambito digitale,(social media acquistato nel 2012 da Facebook Inc., oggi Meta, per oltre 1 miliardo di dollari)., a livello mondiale, quando si parla di personaggi dello Starsystem e più in generale del mercato dell’intrattenimento., da poche settimane in forza all’Al Nassr (club di calcio saudita). Il campione portoghese può contare sufresco campione del mondo con l’Albiceleste. Entrambi stanno continuando a crescere in termini numerici, settimana dopo settimana, a conferma della loro popolarità anche sui social media.(tra l’altro extra calcio) bisogna scendere al. E’ il caso del 34enne(gioca nel ruolo di “battitore”) vera e propria icona nel suo Paese.con più di 204 milioni di follower., stella NBA dei Lakers (145 milioni di fan). Scendendo ancora nella classifica BrandWatch,(forte di 132 milioni di follower). Supera nettamente un altro brand calcistico (sempre spagnolo): è il Barcellona (32° e 117 milioni di utenti fedeli)., ente organizzatore di importanti tornei come Champions League ed Europei,(103 milioni), davanti ad una stella del firmamento calcistico come l’attaccante transalpinoe 98 milioni di follower), sotto contratto del PSG (Ligue1).(77,5 milioni di seguaci) ancora oggi al centro dell’interesse di network tv e aziende sponsor. Chiude l’NBA massimo campionato professionistico di basket a stelle strisce (48°/76 milioni).(soprattutto statunitensi, con ben 31 presenze).di profilo internazionale come Nike (12°/269 milioni di follower), National Geographic (13°/260 milioni) o ancora l’agenzia spaziale NASA (39°/88,2 milioni) a conferma della loro popolarità mondiale. Numeri che vengono attentamente analizzati soprattutto dalle marche di largo consumo, interessate a mettere in campo, in ambito digitale, iniziative di co-marketing per spingere le vendite dei loro prodotti e servizi.