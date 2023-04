"Solo io e mio marito sappiamo cosa sta succedendo in casa mia". Pilar Rubio ha presentato la sua nuova linea di bikini e costumi che ovviamente la vede come testimonial super sexy, ma nel corso della conferenza stampa di presentazione del marchio Selmark la bellissima modella e conduttrice tv spagnola ha parlato anche del futuro di suo marito, il calciatore del PSG, Sergio Ramos.



L'ex Real Madrid è in scadenza di contratto a fine stagione con il club parigino: "Non so se resteremo a Parigi, se torneremo e la cosa peggiore è che non lo scoprirò fino all'ultimo momento, quindi non ci penso". L'addio è possibile e non è ancora certa una possibile alternativa.



Nel frattempo Pilar pensa alla sua nuova avventura imprenditoriale, eccola nei suoi scatti in bikini scorrendo la nostra gallery.