Cristiano Ronaldo, si sa, non è solo un campione assoluto ma anche un'azienda vivente, e questo suo status riconosciuto in tutto il pianeta ha giocato un ruolo fondamentale nella decisione di acquistarlo per oltre 115 milioni di euro (spese accessorie comprese) dal Real Madrid nell'estate 2018. Ecco alcuni dati su sponsorizzazioni e social prima e dopo l'avvento di CR7:



Sponsorizzazione Jeep pre-CR7: 17 milioni di euro all'anno

Sponsorizzazione Jeep post-CR7: 42 milioni l'anno



Spons. Adidas pre-CR7: 23 milioni l'anno

Spons. Adidas post-CR7: 51 milioni l'anno



Follower totali sui social nell'estate 2018: 50 milioni

Follower totali oggi, dopo due anni e mezzo di CR7: 98 milioni